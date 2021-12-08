Mesut Özil'i istemedi imzayı atmadı

Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick ile ilgili dün İngiliz basınında çarpıcı bir haber yer aldı. Alman hocanın geçtiğimiz yıllarda Arsenal'in teklifine olumsuz yanıt vermesinin nedeninin Mesut Özil olduğu iddia edildi.

Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick ile ilgili dün İngiliz basınında çarpıcı bir haber yer aldı. Alman hocanın geçtiğimiz yıllarda Arsenal'in teklifine olumsuz yanıt vermesinin nedeninin Mesut Özil olduğu iddia edildi. Rangnick'in o dönemde kendine danışılmadan Mesut Özil'le 3 yıllık kontrat verilince teklifi reddettiği haberde yer aldı.

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