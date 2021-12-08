08 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mesut Özil'i istemedi imzayı atmadı

Mesut’u istemedi imzayı atmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick ile ilgili dün İngiliz basınında çarpıcı bir haber yer aldı. Alman hocanın geçtiğimiz yıllarda Arsenal'in teklifine olumsuz yanıt vermesinin nedeninin Mesut Özil olduğu iddia edildi.

Manchester United'ın başına geçen Ralf Rangnick ile ilgili dün İngiliz basınında çarpıcı bir haber yer aldı. Alman hocanın geçtiğimiz yıllarda Arsenal'in teklifine olumsuz yanıt vermesinin nedeninin Mesut Özil olduğu iddia edildi. Rangnick'in o dönemde kendine danışılmadan Mesut Özil'le 3 yıllık kontrat verilince teklifi reddettiği haberde yer aldı.

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