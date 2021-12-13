FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’dan Visca hamlesi! İşte sunulacak teklif...

10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı F.Bahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.