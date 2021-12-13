FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan Visca hamlesi! İşte sunulacak teklif...
Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Visca transferi için bu defa mutlu sona ulaşmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Başakşehir takımına yapacak olduğu teklif ve detayları belli oldu. (FB spor haberleri)
F.Bahçe devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin Visca… Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi G.Saray ile İrfan Can Kahveci transferi için Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Kanarya, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak yıldıza geldi.
10 sezondur Türkiye'de olan ve Medipol Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı F.Bahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.
TAKIMIN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEK
Sabah'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un devre arasında takıma enerji katacak isimlere yönelmesinin ardından gözler de Edin Visca'ya çevrilirken yönetim 5 milyon Euro'luk bir teklif ile Başakşehir'in kapısını çalacak.
Kulübü ile 2025 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan kanat oyuncusunu ikna etmek için 2.5 milyon Euro garanti ücret teklif edecek olan Kanarya, 3 sezonluk imza önerecek. F.Bahçe yönetimi, Başakşehir ile resmi temaslarını bu ayın son günlerinde başlatmayı planlıyor.
SİNAN GÜMÜŞ GİTMEYE SICAK
F.Bahçe yönetiminin 5 milyon Euro'luk teklifinin yanı sıra bir de takasta oyuncu önermesi bekleniyor. Bu sezonun başında gönderilmek istenen ancak kabul etmediği için kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş de transfer görüşmelerinde bonus olarak yer alacak. F.Bahçe'ye transferinde Emre Belözoğlu'nun büyük rol oynadığı Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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