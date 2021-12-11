11 Aralık 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de kritik viraj! Şampiyonluk...

Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, ilk yarının sonuna kadar 4 kritik maça çıkacak. İşte Kanarya'nın Beşiktaş derbisinin de içinde bulunduğu zorlu fikstürü... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de kritik viraj! Şampiyonluk...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Sarı-lacivertlilerde artık gözler lig yarışına çevrildi. Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetle moral bulan Fenerbahçe'nin önünde kritik bir süreç başlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de kritik viraj! Şampiyonluk...

Ligin ilk yarısının bitimine kadar 4 maçı kalan Fenerbahçe, adeta ya tamam ya devam diyecek. İlk olarak pazartesi akşamı Erol Bulut'lu Gaziantep'e konuk olacak Vitor Pereira'nın ekibi, daha sonra yeni hocasıyla Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hemen ardından hafta içinde sürekli adı Fenerbahçe ile geçen Farioli'nin çalıştırdığı Karagümrük deplasmanı gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de kritik viraj! Şampiyonluk...

İlk yarının son maçında ise Sumudica'nın görev yaptığı Yeni Malatyaspor, Kadıköy'e çıkacak. Milliyet'in haberine göre bu 4 maçtan 12 puan hedefleyen ve lider Trabzonspor'u takipte kalmak isteyen Fenerbahçe, hem aradaki farkı azaltmak hem de ligin ikinci yarısına iddialı girmek için elinden geleni yapacak.

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