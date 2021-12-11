FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de kritik viraj! Şampiyonluk...

İlk yarının son maçında ise Sumudica'nın görev yaptığı Yeni Malatyaspor, Kadıköy'e çıkacak. Milliyet'in haberine göre bu 4 maçtan 12 puan hedefleyen ve lider Trabzonspor'u takipte kalmak isteyen Fenerbahçe, hem aradaki farkı azaltmak hem de ligin ikinci yarısına iddialı girmek için elinden geleni yapacak.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ