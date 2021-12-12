FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de dikkat çeken istatistik! Attila Szalai ve Min-Jae Kim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geldikleri günden bu yana gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi olan Attila Szalai ve Min-Jae Kim ile ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. İki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın en fazla forma şansı verdiği isimler oldu. İşte Szalai ve Kim'in aldığı süreler... (FB spor haberi)
Vitor Pereira dönemi ile birlikte 'üçlü savunma' tartışmaları da devam ederken, Portekizli çalıştırıcı özellikle takımın savunma bölgelerinde 4 oyuncu üstünde ısrarla durdu… Son haftalarda forma bulmakta zorlansa da Attila Szalai şu ana kadar takımın en çok süre alan oyuncusu durumunda. Sabah'ın haberine göre; Macar savunmacı toplamda 1674 dakika ile takımın en çok sahada kalan ismi olurken onu bir diğer stoper Kim Min- Jae takip etti. Güney Koreli oyuncu bu sezon 1617 dakika görev aldı.
FERDİ ÜÇÜNCÜ SIRADA
Bu ikiliyi zaman zaman bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu takip ediyor. 22 yaşındaki oyuncu 1589 dakika görev alıp takımına da ayrıca toplamda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bu oyuncular sonrasında ise takımın deneyimli ismi Luiz Gustavo geliyor. Brezilyalı orta saha, 18 maçta görev aldığı süreçte 1498 dakika sahadaydı.
MIN-JAE KIM NE YAPTI?
Maç: 22
Gol: -
Asist: -
Pas başarısı: %88
Top kazanma: 1.1
Hava topu kazanma: 2.2
ATTILA SZALAI NE YAPTI?
Maç: 22
Gol: -
Asist: 2
Pas başarısı: %78
Top kazanma: 1.2
Hava topu kazanma: 1.8
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