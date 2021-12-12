12 Aralık 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe'de son durum! Eksik oyuncular...

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi bazı futbolcuların sakatlığı bulunuyordu. Peki, Fenerbahçe'de sakat isimlerin son durumu ne? İşte eksik ve cezalı oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi yenerek lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 9'a indirmeyi hedefliyor. Geride kalan 15 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, hanesine 27 puan yazdırdı. Ligde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 7'sinden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 18 puan elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 4 futbolcu, çeşitli nedenlerle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş ile cezası bulunan İrfan Can Kahveci takımdaki yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can, bu müsabakayla cezasını tamamlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

Kart cezaları son bulan Filip Novak ile Miha Zajc ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde mücadelede görev yapabilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, yarın 4. sarı kartını görmesi halinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, yarın eski takımı Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Geride kalan sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenen Bulut ile 30. haftada Beşiktaş ile yapılan derbinin ardından yollar ayrılmıştı. Erol Bulut, sezon başında ise Gaziantep FK'nın başına geçmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak Vitor Pereira'nın kendisini kadroda düşünmemesi nedeniyle Gaziantep FK'nın yolunu tutan Steven Caulker yarın görev verilmesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İşte Fenerbahçe’de son durum! Eksik oyuncular...

SÜPER LİG'DE 5. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonunda bu yana 4 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 1'ini ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 11 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 4 gol kaydetti. Gaziantep FK'nin ev sahipliğinde oynanan 2 karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet elde etti.

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