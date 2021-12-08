08 Aralık 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den çılgın takas! Edin Visca...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, daha önce de transfer etmek istediği Edin Visca'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, Boşnak yıldızı takıma kazandırmak için Başakşehir ile görüşmeye başlarken; iki futbolcusunu takasta kullanacak. İşte o isimler ve tüm detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, mutlu sona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ara transfer dönemi öncesi Boşnak oyuncunun transferi konusunda Medipol Başakşehir Kulübü'nün kapısını çalan sarı-lacivertlilerin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro'yu gözden çıkaran Kanarya'ya bu kez Başakşehir'den bir teklif geldi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca'ya karşılık Fenerbahçe'den Sinan Gümüş, Burak Kapacak ve 1 milyon euro talep etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe cephesinin Başakşehir'in takas önerisine sıcak baktığı öğrenildi. Edin Visca'nın da Fenerbahçe'de oynamak istemesi görüşmeleri kolaylaştırırken, ocak ayında imzaların atılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadro dışı bıraktığı Sinan, daha önce yönetimle yaptığı görüşmelerde gitmeye hazır olduğunu iletti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...

TEK PÜRÜZ BURAK KAPACAK!

Bursaspor'dan 1.3 milyon euro bedelle transfer edilen Burak'ı ise bonservisiyle vermek istemeyen Fenerbahçe, bu oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı önerecek, Anlaşmayı bu şekilde Medipol Başakşehir'e kabul ettirmek için tüm şartlar zorlanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...

ASİST CANAVARI
Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 11. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte Türkiye'de öne çıkan futbolcuların başında geldi. En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, 3 sezon ligin en çok asist yapan ismi oldu. 2017- 18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon da geride kalan 15 hafta sonunda 8 asistle ilk sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
BAŞAKŞEHİR formasıyla 11. sezonuna giren Visca, toplam 394 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 108 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak yıldız, 117 de asist yaptı. Türkiye kariyerinde yalnızca 1 kırmızı gören tecrübeli kanat oyuncusu, 27 kez sarı kartla cezalandırıldı.

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