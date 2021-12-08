FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den çılgın takas! Edin Visca...

2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için 2 milyon euro'yu gözden çıkaran Kanarya'ya bu kez Başakşehir'den bir teklif geldi. Turuncu-lacivertliler, Edin Visca'ya karşılık Fenerbahçe'den Sinan Gümüş, Burak Kapacak ve 1 milyon euro talep etti.