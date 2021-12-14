Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından liderliğini koruyan Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Avrupa arenasında son 16 turuna yükselen Galatasaray ligdeki kötü gidişata dur diyemedi ve Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Haftalardır galibiyete hasret olan Beşiktaş ise sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçların ardından işte güncellenen şampiyonluk oranları...



Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

GALATASARAY: 21.00

BAŞAKŞEHİR: 16.00

BEŞİKTAŞ: 10.50