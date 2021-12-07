FENERBAHÇE HABERLERİ: Frankfurt maçı öncesi müjde! Mert Hakan Yandaş çalışmalara başladı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber geldi. Bir süredir sakatlığı bulunan deneyimli yıldız, takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Çaykur Rizespor maçının 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalaryla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
MERT HAKAN YANDAŞ SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI!
Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürdü. Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.
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