09 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!

Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, bu operasyonunu devre arasında da sürdürmek istiyor. Real Madrid'de bu sezon sadece 177 dakika forma şansı bulabilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Isco için, sarı-lacivertlilerin devreye girdiği belirtilmişti. İngiliz basını İspanyol yıldızla ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi iple çekiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!

Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa yürümenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen son isim Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Isco olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!

NEWCASTLE DEVREDEYDİ

Bu sezon İngiltere'de kötü bir performans sergileyen Newcastle United'ın da İspanyol futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!

fotomac.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Newcastle United yıldız futbolcunun transferinden vazgeçiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!

Haberde İngiliz ekibinin, Isco'nun hem antrenmanlarda hem de yedek kulübesindeki olumsuz davranışları nedeniyle transferden vazgeçildiği yazıldı.

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