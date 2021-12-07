FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İngiliz basınından flaş Isco iddiası!
Yaz transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe, bu operasyonunu devre arasında da sürdürmek istiyor. Real Madrid'de bu sezon sadece 177 dakika forma şansı bulabilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Isco için, sarı-lacivertlilerin devreye girdiği belirtilmişti. İngiliz basını İspanyol yıldızla ilgili flaş bir iddia daha ortaya attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi iple çekiliyor.
Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirip şampiyonluğa yürümenin planlarını yapıyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'da gündeme gelen son isim Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Isco olmuştu.
NEWCASTLE DEVREDEYDİ
Bu sezon İngiltere'de kötü bir performans sergileyen Newcastle United'ın da İspanyol futbolcu için devreye girdiği iddia edilmişti.
fotomac.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği habere göre, Newcastle United yıldız futbolcunun transferinden vazgeçiyor.
Haberde İngiliz ekibinin, Isco'nun hem antrenmanlarda hem de yedek kulübesindeki olumsuz davranışları nedeniyle transferden vazgeçildiği yazıldı.
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