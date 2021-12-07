09 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Alex de Souza Pro Lisans aldı! A Takım çalıştırabilecek

Alex Pro Lisans aldı! A Takım çalıştırabilecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, resmen Pro Lisans sahibi oldu. Brezilyalı isim bundan sonra A Takım teknik direktörlüğü yapabilecek.

Sıkça Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için adı anılan ve şu sıralar Sao Paulo B takımı hocalığını yapan Alex de Souza ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Oynadığı futbolla tüm Türkiye'ye alkış toplayan Alex de Souza, teknik direktörlük koltuğuna oturmak için de adımı attı.

'RESMEN' A TAKIM HOCASI OLABİLİR

Alex de Souza, Brezilya'da Pro Lisans'ını aldı.

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