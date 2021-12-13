SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Gaziantep FK maçının ardından Vitor Pereira'dan istifa sözleri!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılarak lider Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı geri tepti. Maçın ardından eleştiri oklarının hedefinde ise Vitor Pereira vardı. Portekizli teknik adam basın toplantısında istifa sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılarak lider Trabzonspor'un da puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı geri tepti. Maçın ardından eleştiri oklarının hedefinde ise Vitor Pereira vardı. Portekizli teknik adam basın toplantısında istifa sorusunu yanıtladı.
Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen 'İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Vitor Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" ifadelerini kullandı.
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