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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Attila Szalai'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Szalai’den transfer açıklaması! F.Bahçe’den ayrılacak mı?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 Giriş Tarihi: 07.12.2021

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, sosyal medya hesabından transfer açıklaması yaptı. Adı başta Premier Lig ekibi Chelsea olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılan başarılı futbolcu, üst düzey takımlardan teklif aldığını ancak Fenerbahçe'nin hedefleri için savaştığını söyledi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Fenerbahçeli yıldız Attila Szali, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Szalai, "Sevgili Fenerbahçe Ailesi! Hakkımda çok fazla söylenti var. Menajerim üst düzey takımlardan teklifler olduğunu söyledi ama ben buradayım ve hedeflerimiz için savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Attila Szalai hakkında çıkan haberleri yalanlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer açıklaması!

İşte o paylaşım:

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