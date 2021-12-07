FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Attila Szalai ve transfer açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü, Attila Szalai ile ilgili son günlerde çıkan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki başarılı stoper Atilla Szalai'nin 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 7, 2021
Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. pic.twitter.com/Ci814Zxfsl
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