FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Arsenal'e transfer çalımı! Isco...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ancak Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar sonrası gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'nin adı bir süredir Isco ile anılıyordu. Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu için İngiliz basınında Arsenal'in de içinde olduğu flaş bir haber yayınlandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de ve Avrupa'da beklenenden uzak bir görüntü çizen Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemini beklemeye başladı. Lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşen Kanarya, yapacağı takviyelerle yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında flaş bir haber yayınlanmış ve Real Madrid'in yıldızı Isco'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği belirtilmişti. Sezon sonunda İspanyol devi ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyu, Arsenal de uzun zamandır istiyordu.

Fotomac.com.tr'nin İngiliz basınından derlediği haberde, "Arsenal orta saha hedefini Mesut Özil'in takımına kaybedebilir" başlığıyla bir haber yayınlandı; "Isco Alarcon, son birkaç sezonda ismi Arsenal ile anılan futbolculardan biriydi. Mikel Arteta orta saha takviyesi ararken, haberler sürekli olarak Isco'nun Emirates'e taşınabileceğini yazdı.

Orta saha oyuncusu, kış transfer döneminde uygun bir fiyatla ya da yaz transfer döneminde bedavaya Real Madrid'den ayrılabilir. Isco, Arsenal'in yeniden inşasına katkıda bulunabilecek kadar deneyimli.