03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti!

F.Bahçe’de Rizespor maçı hazırlıkları devam etti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 Giriş Tarihi: 01.12.2021

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybeden Kanarya, bu maçı kazanarak çıkış yakalamak istiyor. Sarı lacivertliler karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Göztepe maçında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın günü, bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

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