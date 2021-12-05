Fenerbahçe çıkış peşinde! İşte Pereira'nın Rizespor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Uzatmalarda bulduğu golle kazandığı Galatasaray derbisinden sonra deplasmanda Göztepe ile berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Karadeniz ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İşte Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk ediyor... Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'de çıktığı son 6 mücadelede tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Bu süreçte sadece Galatasaray'a üstünlük kuran Kanarya; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu.

RİZE DIŞARDA KAYIP

Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı. Hedef bu akşam kötü gidişe son verip yeni bir çıkış başlatmak. 10 puanla ligin son sırasında yer alan konuk Çaykur Rizespor'da de hedef aynı... Ancak yeşil-mavili takım ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçın tamamını kaybetti. Bu karşılaşmalarda 19 gol yiyen Karadeniz ekibi, 4 gol atabildi.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSIK VAR

Sarı-Lacıvertli ekipte tedavileri süren Altay Bayındır ile Enner Valencia, Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc, aynı karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'dan 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci bugün forma giyemeyecek.

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İki takım arasında oynanan 40 maçın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı. İstanbul'da yapılan müsabakalarda sarı-lacivertli takım galibiyetlerde 15-2 üstün.

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Sarılacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti. Kanarya geçen sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, FERDİ, TISSERAND, KIM, SZALAI, GUSTAVO, CRESPO, MESUT, ROSSI (MERT), OSAYI, SERDAR DURSUN

Ç. RİZESPOR: GÖKHAN, BAIANO, SELİM, HOLMEN, CEMALİ, SABO, DOKOVIC, UMAR, BOLDRIN, BOYD, POHJANPOLO

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