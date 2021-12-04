FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe’de büyük sıkıntı! O istatistiklerde...

Takımın bu sezon en skorer ismi Mesut Özil oldu. Özil, sarı-lacivertli formayla ligde 12 maçta 4 gol atarken 1 asist yaptı ve toplamda 5 gole direkt etki etti. Ancak takımda en çok gole etki eden oyuncu Rossi olmayı başardı. Uruguaylı yıldız 4 asist 2 gole, 6 gole direkt etki etmesini bildi. Takımın en çok gol atan ismi Mesut Özil, en çok asist yapan ismi ise Rossi oldu. (Milliyet)

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