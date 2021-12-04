FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de büyük sıkıntı! O istatistiklerde...
Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe, buna karşın zirveyi koruyamamış ve lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düşmüştü. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında sıkıntı yaşanırken, o istatistiklerde ise sınıfta kaldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde haftaya başlayan Fenerbahçe'de özellikle hücum anlamındaki sıkıntılar dikkat çekiyor. Bu sezon ligde hiçbir maçta 2'den fazla gol atamayan Vitor Pereira'nın takımı istenen seviyeye ulaşamadı. Sarı-lacivertlilerde hem forvet hattı hem de rakamlar tabloya olumsuz yansıdı.
Ligde 14 karşılaşmada 20 gol atan Fenerbahçe, maç başına 1.4 gol ortalaması tutturdu. 14 haftada 67 isabetli şut çeken Pereira'nın ekibi 20 gol çıkarabilmiş oldu. Maç başına 4.7'lik bir şut isabeti yakalandı. Gol atma sıklığı 63 dakikada bir olan Fenerbahçe, hücum fırsatlarını gole çevirme oranında yüzde 14.4 ortalamasında kaldı.
Kadrodaki forvet oyuncuları da istenen düzeye çıkamadı. Mergim Berisha ligde sadece 1 gol atabildi. Serdar Dursun ve Valencia da rakip filelere 2'şer gol bıraktı. Kısacası forvetler toplamda 5 gole katkı verebildi. Şu anda Valencia'nın sakatlığı da hücumu olumsuz etkiliyor. Bu durumun sıkıntılı olmasında forvetlerin istikrar yakalayamaması da öne çıkıyor. Hiçbir forvet oyuncusu ligde üst üste 3 maçta ilk 11'de yer alamadı.
Sezon başından beri Fenerbahçe'nin forvet hattında Samatta, Berisha, Valencia ve Serdar Dursun forma giyse de düzenli bir golcü bulunamadı. Hatta devre arasında bile sarı-lacivertlilerin forvet hattına takviye yapması bekleniyor.
Lig mücadelesinde Fenerbahçe rakip filelere hiç 3 gol atamadı. 14 haftalık süreçte 2 golden fazlasını görmeyen sarı-lacivertliler ilginç bir görüntü oluşturdu. Sadece Avrupa mücadelesinde iki kez 3 ve daha fazla gol atıldı. Avrupa Ligi play-off aşamasında deplasmanda Helsinki'ye karşı 5-2'lik galibiyet gelmişti. Grup aşamasında da Antwerp deplasmanda 3-0 kazanılmıştı. Kadıköy'de ise hiçbir resmi maçta taraftarlar 3 gol görmedi.
Takımın bu sezon en skorer ismi Mesut Özil oldu. Özil, sarı-lacivertli formayla ligde 12 maçta 4 gol atarken 1 asist yaptı ve toplamda 5 gole direkt etki etti. Ancak takımda en çok gole etki eden oyuncu Rossi olmayı başardı. Uruguaylı yıldız 4 asist 2 gole, 6 gole direkt etki etmesini bildi. Takımın en çok gol atan ismi Mesut Özil, en çok asist yapan ismi ise Rossi oldu. (Milliyet)
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