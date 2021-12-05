Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 15. hatasında heyecan devam ediyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada galibiyet alarak taraftarını sevindirmek ve çıkış yakalamak istiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Rizespor ise Fenerbahçe engelini aşarak dipten kurtulmanın planlarını yapıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 15. haftasında heyecan sürüyor. Pazar gününün son maçında Fenerbahçe ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Rizespor maçı 5 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: BERKE, FERDİ, TISSERAND, KIM, SZALAI, GUSTAVO, CRESPO, MESUT, ROSSI (MERT), OSAYI, SERDAR DURSUN

Ç. RİZESPOR: GÖKHAN, BAIANO, SELİM, HOLMEN, CEMALİ, SABO, DOKOVIC, UMAR, BOLDRIN, BOYD, POHJANPOLO

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 CEZALI



Sarı-lacivertli ekip, Rizespor maçında 3 cezalı futbolcusundan yararlanamayacak. Sahasında oynayacağı karşılaşmada Novak kırmızı, Zajc ise sarı kart cezalısı olduğu için görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra PFDK'dan rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.





TISSERAND ILE MERT HAKAN'IN CEZALARI SONA ERDİ



Fenerbahçe'de Tisserand ile Mert Hakan'ın cezaları sona erdi. Ligin 14'üncü haftasındaki Göztepe mücadelesinde kart cezaları bulunmasından dolayı görev alamayan Tisserand ile Mert Hakan Yandaş'ın cezaları sona erdi. İki futbolcu, teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi durumunda forma giyecek. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır ile Valencia, sakatlıkları sürdüğü için Rizespor maçında görev alamayacak.

SON 6 MAÇIN BİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

RİZESPOR'DA FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Rize ekibinde, ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımla çalışan Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor maçı öncesi kampa katılmayan ve takım arkadaşlarından özür diledikten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayan Yannick Bolasie hakkında kararı ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu verecek.

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