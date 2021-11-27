FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Min-kyu Song ve Adnan Januzaj listeye girdi

Fenerbahçe'de ocak ayı için transfer çalışmaları sürüyor. Kanat ve bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler için Kim Min-Jae'nin vatandaşı Min-kyu Song ismi gündeme geldi. Güney Kore liginde J. Hyundai forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, sol kanatta görev yapıyor. Sağ kanat içinse Adnan Januzaj iddiaları ortaya atıldı. Sociedad'la kontratı bitecek 26 yaşındaki futbolcu bu sezon 2 gol ve 2 asist kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde lige iddialı bir giriş yaparken, son haftalarda alınan sonuçlar ise hayal kırıklığı yaratmıştı. Ligin 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeniden umutlanan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalara hız verdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda ocak ayında kadrosuna iki kanat takviyesi yapmak için girişimlere başlarken, iki sürpriz isim gündeme geldi.

İLK BOMBA MIN-KYU SONG!

Fenerbahçe, gündemine ilk olarak Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin vatandaşı Min-kyu Song'u aldı. Güney Kore liginde Jeonbuk Hyundai forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, sol kanatta görev yapıyor.

ADNAN JANUZAJ DA LİSTEDE!

Fenerbahçe'nin sağ kanat için gündemine aldığı isim ise Adnan Januzaj... Manchester United'ın alt yaş kategorilerinde forma giydiği sırada geleceği süperstar adayı olarak gösterilen Belçikalı yıldız, şu anda İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'da forma giyiyor.

Sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılıdna sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 19 resmi maçta 2 gol atarken, 2 de asist katkısı yaptı.

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