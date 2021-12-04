FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira kritik virajda! Fenerbahçe Rizespor'u yenemezse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertlilerin pazar günü Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadelede de puan kaybedilmesi halinde görevine son verilmesi bekleniyor. (FB spor haberi)
Süper Lig'de son 6 maçta 1 kez kazanabilen, UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen Portekizli teknik direktör camianın güvenini büyük ölçüde yitirmiş durumda. Ancak hiç değilse devre arasına kadar görevde kalmayı umut ediyor.
Bunun tek yolu ise ligde kalan 5 maçı kazanmak. Bunun farkında olan tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak yarın konuk edecekleri Çaykur Rizespor'u yenerek üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor.
Fotomaç'ta yer alan haberde; galibiyet halinde zaman kazanacağını düşünen Pereira'nın sonrasında seri yakalayıp, en azından ocak ayına kadar görevde kalmayı planladığı belirtiliyor.
5'te 5 yaparsa hoca değişikliğinin askıya alınma ihtimalı var. Ancak bu kolay değil. Zira Rize'nin ardından Gaziantep (D), Beşiktaş, Karagümrük (D) ve Malatya maçları var.
Derbi dışında Gaziantep'te selefi Erol Bulut, Karagümrük maçında ise yerine düşünülen Farioli ile kapışacak. Rizespor maçında puan kaybı halinde ise Pereira'nın hemen gönderilmesi bekleniyor.
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