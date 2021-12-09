09 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Zenit 80-86 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Beko Rusya’da kazandı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Turkish Airlines EuroLeague'de 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Zenit'i 86-80 mağlup etti.

Turkish Airlines EuroLeague'de 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Zenit'i 86-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 5. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe 15. haftada sahasında Maccabi FOX Tel Aviv'i konuk edecek.

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