Fenerbahçe Eintracht Frankfurt karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadelenin 66. dakikasında penaltı bekledi. İşte o anlar...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Sarı lacivertliler maçın 66. dakikasında penaltı bekledi. Ceza sahasında yaşanan ikili mücadelede Berisha, Tuta'nın müdahalesi sonrasında kendini yerde buldu. Poziyon bir süre VAR kontrolünde incelendi, ancak hakem Jovanovic oyunu devam ettirdi.

İŞTE O ANLAR



(Fotoğraflar: EXXEN)

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