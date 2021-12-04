FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de hoca arayışları hızlandı! İşte listedeki isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası sezon başında göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı öne sürülmüştü. Sarı-lacivertli yönetim, olası ayrılığa karşın yeni teknik direktör için arayışlarını hızlandırırken; 4 isim ön plana çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Pereira'dan ümidini büyük ölçüde kesen sarı-lacivertli yönetim olası bir ayrılığa karşı yeni teknik adam arayışını sürdürüyor. El altından yürütülen görüşmelerde Francesco Farioli, Ömer Erdoğan ve Slaven Bilic isimleri ön plana çıkmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre; bBoşta olan Okan Buruk'un da adı telaffuz ediliyor. Rizespor maçında alınacak skora göre teknik direktör konusundaki çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
ABEL FERREIRA İDDİASI!
Palmeiras'a üst üste ikinci kez Libertadores Kupası'nı kazandıran Abel Ferreira, Beşiktaş'ın ardından teknik direktör arayan Fenerbahçe'ye yazıldı. Brezilya basını tatile çıkan Ferreira ile Al Rayyan (Katar), Al Nassr (Suudi Arabistan) ve Dínamo Kiev'in (Ukrayna) yanı sıra Türkiye'den sarı-lacivertli kulübün ilgilendiğini ileri sürdü. Ferreira'nın Palmeiras'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi var.
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