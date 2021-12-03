03 Aralık 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Ferdi Kadıoğlu'na övgü! "Fenerbahçe'nin en yararlı futbolcusu"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı. Uluç 22 yaşındaki futbolcu için, "Ferdi Fenerbahçe'nin en yararlı futbolcusu" ifadelerini kullandı. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sistemine de değinen Uluç, "3'lü savunmaya kıyametler kopunca, Pereira kendi kafasındaki hücum futbolundan vazgeçmeden hafif bir kaydırmayla klasik 4'lü savunmaya döner gibi yaptı. Ama sadece diziliş olarak" dedi. İşte o sözler...
03.12.2021
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