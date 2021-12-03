03 Aralık 2021, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Ferdi Kadıoğlu'na övgü! "Fenerbahçe'nin en yararlı futbolcusu"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu hakkında övgü dolu sözler kullandı. Uluç 22 yaşındaki futbolcu için, "Ferdi Fenerbahçe'nin en yararlı futbolcusu" ifadelerini kullandı. Öte yandan teknik direktör Vitor Pereira'nın oyun sistemine de değinen Uluç, "3'lü savunmaya kıyametler kopunca, Pereira kendi kafasındaki hücum futbolundan vazgeçmeden hafif bir kaydırmayla klasik 4'lü savunmaya döner gibi yaptı. Ama sadece diziliş olarak" dedi. İşte o sözler...
03.12.2021
ABONE OL

Uluç’tan o isme övgü! F.Bahçe’nin en yararlı futbolcusu Uluç'tan o isme övgü! "F.Bahçe'nin en yararlı futbolcusu" 03.12.2021
Cezaya ilişkin sert sözler! Raporu yazmak bu kadar kolay mı? Cezaya ilişkin sert sözler! "Raporu yazmak bu kadar kolay mı?" 03.12.2021
F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! F.Bahçe yöneticisi Emir Yolaç: Her kulvarda her kupaya talibiz! 03.12.2021
F.Bahçe için Alex sözleri! Ali Koç’a zaman kazandırır F.Bahçe için Alex sözleri! "Ali Koç'a zaman kazandırır" 03.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Maç sonu gündem olmuştu! O kavganın görüntüleri ortaya çıktı Maç sonu gündem olmuştu! O kavganın görüntüleri ortaya çıktı 02.12.2021
En büyük problem Pereira değil "En büyük problem Pereira değil" 01.12.2021
Fenerbahçe için ağır sözler! Yol geçen hanına döndü Fenerbahçe için ağır sözler! "Yol geçen hanına döndü" 30.11.2021
Flaş Mesut Özil sözleri! Performans yaşı geçti Flaş Mesut Özil sözleri! "Performans yaşı geçti" 30.11.2021
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 29.11.2021
Toroğlu’dan F.Bahçe’ye hoca önerisi! O ismi getirsinler... Toroğlu'dan F.Bahçe'ye hoca önerisi! "O ismi getirsinler..." 29.11.2021
Toroğlu’dan sert eleştiri! Bu adamdan olmaz Toroğlu'dan sert eleştiri! "Bu adamdan olmaz" 29.11.2021
Toroğlu’dan eleştiri! Başı kesilmiş tavuklar gibi... Toroğlu'dan eleştiri! "Başı kesilmiş tavuklar gibi..." 29.11.2021
F.Bahçe’nin otobüsüne saldırı! F.Bahçe'nin otobüsüne saldırı! 29.11.2021
Göztepe maçı öncesi flaş sözler! Pereira’nın 3’lü defans silahı... Göztepe maçı öncesi flaş sözler! "Pereira'nın 3'lü defans silahı..." 27.11.2021
Uluç’tan Pereira’ya flaş eleştiri! Hücum mu oynadı? Uluç'tan Pereira'ya flaş eleştiri! "Hücum mu oynadı?" 26.11.2021
Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! Kanarya yeni kalecisini ligde buldu! 26.11.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim istedi yönetim harekete geçti! İşte Cimbom'un yeni yıldızı
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör