09 Aralık 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Eintracht Frankfurt maçının ardından konuştu! "Konferans Ligi'nde..."

Vitor Pereira’dan maç sonu Konferans Ligi sözleri!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 Giriş Tarihi: 09.12.2021

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin yolunu tuttu. Maçın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken sarı lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin yolunu tuttu. Maçın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira'nın açıklamalarından satır başları;

"Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Bir şeyleri bahane olarak göstermek istemiyorum ama Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçan penaltılar, Olympiacos maçında son dakikada yediğimiz gol belirleyici oldular."

"Bu yıl bizim için biraz tecrübe oldu ki seneye Avrupa'da daha tecrübeli olabilelim."

"Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligdeki durumumuzu toparlamak istiyoruz, Konferans Ligi gelince de o turnuvada da elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da çok güçlü takımlar var. Ligde de en iyi şekilde durumumuzu gösterip, puan farkını kapatmak istiyoruz."

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