Fenerbahçe 1-1 Eintracht Frankfurt (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sow ve Berisha'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Sarı lacivertliler grubu 3. sırada tamamladı ve Konferans Ligi'nin yolunu tuttu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu son haftasında Fenerbahçe, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Mücadele 29. dakikada Sow ve 42'de Berisha'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından temsilcimiz, grubu 3. sırada tamamladı. ve UEFA Konferans Ligi'nin yolunu tuttu. Eintracht Frankfurt ise grubu 1. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.
Gruptaki puan durumu ise şöyle;
D GRUBU
1- FRANKFURT: 12
2- OLYMPIAKOS: 9
3- FENERBAHÇE: 6
4- ANTWERP: 5
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada sol kanattan sıfır noktasına inen Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamada'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke'de kaldı.
23'üncü dakikada Kim'den seken topla buluşan Hauge, topu Jakic'e aktardı. Bu oyuncu kaleci Berke ile karşı karşıya kalırken araya giren Nazım meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.
29'uncu dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sow'un rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
42'nci dakikada Fenerbahçe skoru eşitledi. İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
57'nci dakikada Kamada'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kostic'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
75'inci dakikada Lammers'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
KUNTZ MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt arasında oynanan maçı A Milli Futbol Takımı Teknik Ditrektörü Stefan Kuntz da izledi. Ülker Stadyumu'na gelen Kuntz, mücadeleyi protokol tribününden takip etti.
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