28 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Ozan Tufan'dan çarpıcı itiraf! "Premier Lig..."

Ozan Tufan’dan çarpıcı itiraf! Premier Lig...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiltere'nin Watford takımına kiralık olarak giden Ozan Tufan'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Milli oyuncu, "Süper Lig'de futbol biraz duruyor. Yere yatan futbolcular olsun, zaman geçirme olsun. Premier Lig'e geldiğimden beri, top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak için" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Bizde her maçın ardından 'hakem kararları' tartışılırken (!) Ozan Tufan, Türkiye'de futbolun çok yavaş oynandığını söyledi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'den Watford'a kiralık giden milli futbolcu, "Süper Lig'de futbol biraz duruyor. Yere yatan futbolcular olsun, zaman geçirme olsun. Premier Lig'e geldiğimden beri, top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak için" ifadelerini kullandı. Acı gerçeği itiraf eden Ozan, "Bazen Süper Lig'i ve diğer ligleri izliyorum. Futbol çok durunca beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig'in hızlı oyununa. Zor ama keyifli." dedi.

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