Fenerbahçe 4-0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan sürüyor. Ligde şampiyonluk yarışını lider Trabzonspor'un gerisinde sürdüren Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleyi Serdar Dursun'un 3 ve Mergim Berisha'nın golleriyle 4-0 kazandı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Rizespor'u ağırladı. Son olarak ligde deplasmanda Göztepe ile berabere kalan Kanarya, kendi seyircisi önünde 4-0 kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 13. dakikada Mergim Berisha'dan ve 70 ve 79 ve 90. dakikalarda Serdar Dursun'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 27'ye yükseltti ve maç fazlasıyla Trabzonspor'un gerisinde 2. sıraya yerleşti. Çaykur Rizespor ise 10 puanla ligin son sırasında kaldı.

BU SEZON İLK DEFA

Sahasında Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk defa bir maçta 2 golden fazla gol attı.

4 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe'de Serdar Dursun attığı gollerle gecenin kahramanı oldu. A milli futbolcu sarı lacivertlilerde 4 yıl sonra Süper Lig'de hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

BERISHA 3. KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.

Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.

BU SEZON 4. KEZ GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 4. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini korumayı başarmıştı.

Fenerbahçe, ayrıca bu sezon ligde ilk kez bir mücadelede 4 gol kaydetti.

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