28 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor

Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer hareketliliği başladı. Yıldız savunmacı Attila Szalai'yi 20 milyon Euro bandında bir rakama İngiliz devi Chelsea'ye satması beklenen sarı-lacivertliler operasyon için düğmeye basacak. Kanarya; forvet, savunma ve kanat bölgesine 3 kaliteli oyuncu transfer edecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Attila Szalai'nin Chelsea ile anlaştığı iddiaları neredeyse kesinleşirken, yönetim de alternatif arayışına odaklandı. Fotomaç'ın haberine göre, ocak ayında takıma en az 3 takviye yapılması bekleniyor. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Şu an için forvete Vedat Muriqi ilk aday konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor

İtalyan basını, Lazio'nun ara transferde Bodo Glimt'ten Norveçli Erik Botheim'i kadrosuna katmak istediğini yazarken, bu durumda Muriqi'e yol görüneceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor

MURIQI, JANUZAJ, UMTITI
Kosovalı golcünün bonservisiyle satılamaması durumunda Fenerbahçe'ye kiralanma seçeneği ikinci olasılık olarak gösterildi... Kanada ise Adnan Januzaj gündemde. Sociedad ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında uygun bir rakama gelebileceği ifade ediliyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor

Öte yandan Szalai'nin ayrılması halinde savunmaya da alternatif bir isim alınacak. Bu mevki için de Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samuel Umtiti'ye teklif yapılacağı iddia ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ozan Tufan’dan çarpıcı itiraf! Premier Lig... Ozan Tufan'dan çarpıcı itiraf! "Premier Lig..."
Aradaki buzlar eridi! Göztepe maçı öncesi Mesut ve Pereira... Aradaki buzlar eridi! Göztepe maçı öncesi Mesut ve Pereira...
Flaş iddia! Ayrılık talebini iletti Flaş iddia! Ayrılık talebini iletti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör