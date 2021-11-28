FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor
Fenerbahçe'de ocak ayı öncesi transfer hareketliliği başladı. Yıldız savunmacı Attila Szalai'yi 20 milyon Euro bandında bir rakama İngiliz devi Chelsea'ye satması beklenen sarı-lacivertliler operasyon için düğmeye basacak. Kanarya; forvet, savunma ve kanat bölgesine 3 kaliteli oyuncu transfer edecek. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Attila Szalai'nin Chelsea ile anlaştığı iddiaları neredeyse kesinleşirken, yönetim de alternatif arayışına odaklandı. Fotomaç'ın haberine göre, ocak ayında takıma en az 3 takviye yapılması bekleniyor. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Şu an için forvete Vedat Muriqi ilk aday konumunda.
İtalyan basını, Lazio'nun ara transferde Bodo Glimt'ten Norveçli Erik Botheim'i kadrosuna katmak istediğini yazarken, bu durumda Muriqi'e yol görüneceği vurgulandı.
MURIQI, JANUZAJ, UMTITI
Kosovalı golcünün bonservisiyle satılamaması durumunda Fenerbahçe'ye kiralanma seçeneği ikinci olasılık olarak gösterildi... Kanada ise Adnan Januzaj gündemde. Sociedad ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında uygun bir rakama gelebileceği ifade ediliyor...
Öte yandan Szalai'nin ayrılması halinde savunmaya da alternatif bir isim alınacak. Bu mevki için de Barcelona ile yollarını ayırmaya hazırlanan Samuel Umtiti'ye teklif yapılacağı iddia ediliyor.
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