FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor! Yerine 3 yıldız geliyor

Attila Szalai'nin Chelsea ile anlaştığı iddiaları neredeyse kesinleşirken, yönetim de alternatif arayışına odaklandı. Fotomaç'ın haberine göre, ocak ayında takıma en az 3 takviye yapılması bekleniyor. Her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Şu an için forvete Vedat Muriqi ilk aday konumunda.

