Göztepe ile Fenerbahçe 55. randevuda

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göztepe ise 39 kez ağları havalandırdı.

Geride kalan sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki takım İzmir'de 28. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 9-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 31, Göztepe ise 22 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

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