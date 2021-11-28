Göztepe ile Fenerbahçe 55. randevuda
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek Göztepe ile Fenerbahçe, lig tarihinde 55. kez birbirlerine rakip olacak. (FB spor haberi)
İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göztepe ise 39 kez ağları havalandırdı.
Geride kalan sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki takım İzmir'de 28. kez lig maçı oynayacak.
Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 9-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 31, Göztepe ise 22 gol attı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 54 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.
1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakada Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.
Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 8 galibiyetini tek farklı skorlarla elde ederken, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
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