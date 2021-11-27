FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramadı!
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarı isteyen sarı lacivertliler, hedeflerinden biri olan Avrupa'da başarısız oldu. Portekizli teknik adam Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, bitime 1 hafta kalan bir üst tura yükselme şansını kaybetti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Olympiakos yenilgisi bir kez daha keyifleri kaçırdı. Galatasaray derbisindeki 2-1'lik galibiyet sonrası moral bulan sarı-lacivertlilerde yeniden sıkıntılı bir süreç yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 iddiasını kaybeden teknik direktör Vitor Pereira'nın takımı birçok konuda eleştiriler aldı. Özellikle Vitor Pereira'nın kararları ve maç sonrası açıklamaları epeyce tartışıldı.
Galatasaray derbisi ve Olympiakos maçının büyük çoğunluğunda 4'lü sistem kullanan Pereira, oyun olarak da istediği karşılığı almıştı. Ancak maçların sonlarında hep 3'lüye döndü. Galatasaray maçında 3'lüye döndüğünde Diagne golü atmıştı ama VAR'da iptal olmuştu. Olympiakos deplasmanında ise 3'lüye dönüldü ve Tiquinho affetmedi.
Milliyet'te yer alan habere göre savunma hattında Szalai'nin yedek kalması ve 4'lü sistemde oynatılmaması tepki konusu oldu. Sağ bekte de önce Ferdi sonra da Osayi'yi kullanan Pereira, bu mevkiinin oyuncusu Nazım Sangare'yi iki maçta da yedek bıraktı.
Portekizli hoca, basın toplantısında da açıklamaları ve örnekleriyle son derece gergindi. Tisserand sorusuna kızan Vitor Pereira, UEFA listesine yetiştirilemeyen Crespo ve listeye yazılmayan Serdar Dursun'u aradıklarını belirterek şaşırttı.
SEVİYE TEPKİSİ
Pereira'nın maç sonundaki bazı açıklamalarına tepki gösterildi. Pereira, "Takımım Olympiakos seviyesinde mücadele etti, saygı göstermelisiniz" sözlerini kullandı. Fenerbahçe'yi Olympiakos'un gerisinde gösteren Portekizli çalıştırıcı, taraftarlardan tepki topladı.
PEREIRA BAŞARAMADI
Sarı-lacivertliler ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçemedi. 2004-05 sezonundan itibaren turnuvada uygulanan grup aşamasında Fenerbahçe hep tur atlamayı başarmıştı. 2006-07 sezonu, 2009-10 sezonu, 2012-13 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonu ve 2018-19 sezonunda sarı-lacivertliler grupta ilk 2 sırayı alıp çıkmıştı. Vitor Pereira da 2015-16 sezonunda son 16'ya kadar yükselmişti. Ancak bu sezon Vitor Pereira ilk 2'ye uzak kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi