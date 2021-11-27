27 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı başaramadı!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarı isteyen sarı lacivertliler, hedeflerinden biri olan Avrupa'da başarısız oldu. Portekizli teknik adam Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, bitime 1 hafta kalan bir üst tura yükselme şansını kaybetti. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2021

Fenerbahçe'de Olympiakos yenilgisi bir kez daha keyifleri kaçırdı. Galatasaray derbisindeki 2-1'lik galibiyet sonrası moral bulan sarı-lacivertlilerde yeniden sıkıntılı bir süreç yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 iddiasını kaybeden teknik direktör Vitor Pereira'nın takımı birçok konuda eleştiriler aldı. Özellikle Vitor Pereira'nın kararları ve maç sonrası açıklamaları epeyce tartışıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!

Galatasaray derbisi ve Olympiakos maçının büyük çoğunluğunda 4'lü sistem kullanan Pereira, oyun olarak da istediği karşılığı almıştı. Ancak maçların sonlarında hep 3'lüye döndü. Galatasaray maçında 3'lüye döndüğünde Diagne golü atmıştı ama VAR'da iptal olmuştu. Olympiakos deplasmanında ise 3'lüye dönüldü ve Tiquinho affetmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!

Milliyet'te yer alan habere göre savunma hattında Szalai'nin yedek kalması ve 4'lü sistemde oynatılmaması tepki konusu oldu. Sağ bekte de önce Ferdi sonra da Osayi'yi kullanan Pereira, bu mevkiinin oyuncusu Nazım Sangare'yi iki maçta da yedek bıraktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!

Portekizli hoca, basın toplantısında da açıklamaları ve örnekleriyle son derece gergindi. Tisserand sorusuna kızan Vitor Pereira, UEFA listesine yetiştirilemeyen Crespo ve listeye yazılmayan Serdar Dursun'u aradıklarını belirterek şaşırttı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!

SEVİYE TEPKİSİ

Pereira'nın maç sonundaki bazı açıklamalarına tepki gösterildi. Pereira, "Takımım Olympiakos seviyesinde mücadele etti, saygı göstermelisiniz" sözlerini kullandı. Fenerbahçe'yi Olympiakos'un gerisinde gösteren Portekizli çalıştırıcı, taraftarlardan tepki topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!

PEREIRA BAŞARAMADI

Sarı-lacivertliler ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını geçemedi. 2004-05 sezonundan itibaren turnuvada uygulanan grup aşamasında Fenerbahçe hep tur atlamayı başarmıştı. 2006-07 sezonu, 2009-10 sezonu, 2012-13 sezonu, 2015-16 sezonu, 2016-17 sezonu ve 2018-19 sezonunda sarı-lacivertliler grupta ilk 2 sırayı alıp çıkmıştı. Vitor Pereira da 2015-16 sezonunda son 16'ya kadar yükselmişti. Ancak bu sezon Vitor Pereira ilk 2'ye uzak kaldı.

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