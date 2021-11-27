FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı başaramadı!

Galatasaray derbisi ve Olympiakos maçının büyük çoğunluğunda 4'lü sistem kullanan Pereira, oyun olarak da istediği karşılığı almıştı. Ancak maçların sonlarında hep 3'lüye döndü. Galatasaray maçında 3'lüye döndüğünde Diagne golü atmıştı ama VAR'da iptal olmuştu. Olympiakos deplasmanında ise 3'lüye dönüldü ve Tiquinho affetmedi.