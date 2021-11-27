SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Mesut Özil'den müjde! Göztepe maçı öncesi...
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde sevindirici bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiakos maçında forma giyemeyen takımın yıldız oyuncularından Mesut Özil, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilerde sevindirici bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu Mesut Özil, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
"Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Olympiakos ile oynadığımız karşılaşmada görev alan oyuncular idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.
Mesut Özil takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile tamamladı."
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