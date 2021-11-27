FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Göztepe maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiakos maçında forma giyememişti. Yıldız futbolcunun Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Göztepe maçında ise oynayıp oynamayacağı merak konusu. İşte detaylar...
Süper Lig'de beklenilen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Galatasaray derbisinde attığı gol ve oynadığı futbolla göz dolduran Mesut, sakatlığı sebebiyle Olimpiakos maçında kadroda yer almamıştı.
İZMİR'E YETİŞMEK İSTİYOR
İstanbul'da kalan Mesut Özil'in tedavisine hemen başlandı. Tecübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir'deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.
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