FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil Göztepe maçında oynayacak mı?

İZMİR'E YETİŞMEK İSTİYOR



İstanbul'da kalan Mesut Özil'in tedavisine hemen başlandı. Tecübeli futbolcunun pazartesi günü ligde Göztepe ile deplasmanda oynanacak olan zorlu mücadeleye yetişmesi için sağlık ekibi yoğun bir şekilde çalışıyor. Mesut da İzmir'deki karşılaşmada mutlaka sahada olmak istiyor.

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