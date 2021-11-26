26 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D grubu 5. maçında Olympiakos'a mağlup oldu. Yunan ekibine 1-0 kaybeden sarı lacivertlilerin böylelikle Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Kanarya, son maçların oynanmasının ardından yoluna UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları da mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2021

GÜRCAN BİLGİÇ: EKSİK VE YETERSİZ

Tamam-devam maçına çıktılar… Pereira, derbi kazanan takımı mecburiyetler dışında bozmadı. Taktikte aynıydı ve doğru bir ilk yarı geçirdiler. Rakip kaleye gitmeyi deneyen, bir topu direkten dönen, Berisha ile fırsatlar bulan rakibe de imkan tanımayan bir oyunla devre bitti. Son dakikada yenilen gol Pereira'nın anlamsız üçlüsüne dönüldükten sonra oldu.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Yine rakip kanattan geldi, yine merkezde eksik kaldılar ve yine rakip topa değdi. İlk 45'de böyle bir maçta ne rakibe göre özel bir hazırlık yapıldığını gördük, ne de galibiyet dışındaki her sonucun 'kötü' olduğu bir 90 dakikada bunu gerçekleştirecek hırsı...

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

İkinci 45'de 'yenilmemek' için oynayan bir takım vardı sahada. Buna karşı koyan 2 oyuncu vardı; İrfan Can ve Mert Hakan... İrfan'ın oyundan alınmasıyla birlikte, teslim bayrağı da çekildi. Rakip kaleye bile gidemediler.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Derbi galibiyeti Pereira için yeterli olmuş. Antwerp maçı sonrasında 'şampiyon mu olacaktık?' demeciyle zaten iddiasını yitirmiş bir teknik adam olarak kenardaydı. Bu bakış açısını sahadaki oyuncunun 'ruhunu' etkilememesi mümkün değil. Bakışlarını Türkiye'ye çevirdiler. Kalan 25 maçta hedefe yürümek için, hedef küçülttüler.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Şampiyonluk elbette önemli ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi, Antwerp ve Olympiakos'un önündeydi. Eksik olan 'yetersiz' bir kenar yönetim ve onun küçük dünyası. Bundan sonrasında gelişmelere bakacağız.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Fenerbahçe'yi hedefine yürütecek en önemli unsur sahadaki 'kişisel' performanslar. Ne bir takım olabildiler ne de kendilerine özel bir oyun buldular. Oyuncuların iyi niyeti bundan sonraki süreçte son sözü söyleyecek.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

EMRE BOL: OLMAZ!

Bir teknik direktör var ki; dost mu, düşman mı belli değil! Böyle bir adama iki kez şans verdi Fenerbahçe! Tuhaf olan da işte bu! Messi'yi, Ronaldo'yu versen, "tuhaflığından" kesecek olan bu adam ne yazık ki Fenerbahçe teknik direktörü…

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Kıskançlığından, eksikliğinden, yetersizliğinden değil de, 'tuhaflığından' yazdım bilerek! Nereden bakarsan bak bu kulübe yakışmıyor, taşıyamıyor!

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Hep söylediğim bir şey var; futbol kaliteli oyuncularla daha güzel diye… Elinde böyle oyuncular varken kaliteyi B'ye düşürmek tam da Pereira'ya göre! Sen elindeki oyuncuları oynatmayıp küstürürsen, sonradan alıp uzaklaştırırsan, erken çıkarıp taraftarın önüne atarsan bu iş olmaz. Fenerbahçe senin denemeyanılma yoluyla kariyer yapacağın bir kulüp değil.

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Kimler geldi, kimler geçti buradan… Şunu bilki hiç özlenmeyeceksin Pereira! "Bu takım Avrupa'da bir şey yapamaz" açıklaması yapan bir teknik direktörün takımından ne beklenir ki? Soyunma odasında oyuncularına ne söyledin, hangi ekstra taktiği verdin? Bomboş bir hocasın Pereira, bomboş… Berisha'yı kim buldu? Meyer'i kim aldı? Pereira'yı kim bu takımın sorumlusu yaptı?

Spor yazarları Olympiakos - Fenerbahçe maçını böyle değerlendirdi!

Sorular, sorular… Biliyorum kimse cevap vermeyecek. Biliyorum Fenerbahçe her geçen gün daha da eriyecek. Biliyorum işin sonunda kötü, 'ben' olacağım. Varsın olsun. Tekrarlamaktan asla vazgeçmeyeceğim. Vitor'dan Fenerbahçe'ye hoca olmaz!

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