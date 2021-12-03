FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! "Vitor Pereira ile olmuyor"

Fenerbahçe'nin Attila Szalai, Sosa, Mesut ve İrfan Can olmak üzere yıldız oyuncuları yönetimle Vitor Pereira hakkında görüştü. Takvim'in haberine göre oyuncular, "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var" dedi. İşte detaylar...

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Samandıra'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı.

Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yöneticiler, takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı.

RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ Başta Mesut Özil, İrfan Can, Jose Sosa, Attila Szalai, Enner Valencia ve Mergim Berisha olmak üzere futbolcuların yüzde 90'ının "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sahada rahat hareket edemiyoruz, kalitemizi yansıtamıyoruz" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Alınan kötü skorlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri dönüş sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi.