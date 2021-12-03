03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! "Vitor Pereira ile olmuyor"

Fenerbahçe'nin Attila Szalai, Sosa, Mesut ve İrfan Can olmak üzere yıldız oyuncuları yönetimle Vitor Pereira hakkında görüştü. Takvim'in haberine göre oyuncular, "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var" dedi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! Vitor Pereira ile olmuyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.12.2021

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanırken, Samandıra'dan gelen bir haber şok etkisi yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! Vitor Pereira ile olmuyor

Sabah'ın haberine göre, sarı lacivertli yöneticiler, takımın kötü gidişini masaya yatırmak ve çözüm önerilerini tartışmak için futbolcularla tek tek görüşme yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! Vitor Pereira ile olmuyor

RAHAT HAREKET EDEMİYORUZ

Başta Mesut Özil, İrfan Can, Jose Sosa, Attila Szalai, Enner Valencia ve Mergim Berisha olmak üzere futbolcuların yüzde 90'ının "Bu taktik anlayışla başarı imkansız. Pereira çok tutucu ve kalın çizgileri var. Sahada rahat hareket edemiyoruz, kalitemizi yansıtamıyoruz" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! Vitor Pereira ile olmuyor

Alınan kötü skorlara rağmen Pereira'nın arkasında duran Başkan Ali Koç'un da futbolculardan gelen bu geri dönüş sonrası büyük şok yaşadığı belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! Vitor Pereira ile olmuyor

KOÇ'UN TAVRINDA ETKİLİ OLDU

Hatta Başkan Koç'un Portekizli hocayla yolları ayırma konusunda eğilim göstermesinin altında da yaşanan bu gelişmenin yattığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli oyunculardan yönetime flaş çağrı! Vitor Pereira ile olmuyor

Futbolcuların Pereira ile ilgili görüşleri artık Samandıra'da teknik heyet ile takım arasındaki iplerin tamamen koptuğunu gözler önüne serdi.

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