Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından gözden düşen ve kadro dışı kalan Sinan Gümüş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun raporuna göre hamlelerini yapan İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.

Fotomaç'ın haberine göre, birçok takımın listesindeki 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile yapmaya hazırlanıyor.