Emre Belözoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü istiyor!
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından gözden düşen ve kadro dışı kalan Sinan Gümüş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun raporuna göre hamlelerini yapan İstanbul temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılmasının ardından çalışmalarına bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunuyor.
Fotomaç'ın haberine göre, birçok takımın listesindeki 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk transferini Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile yapmaya hazırlanıyor.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı kaydedildi. Sağ kanat mevkisinde forma giyen futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Fenerbahçe kariyerinde 18 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş, 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
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