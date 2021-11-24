FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil şoku!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 5. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilere takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'den kötü haber geldi. 33 yaşındaki oyuncu sakatlığı sebebiyle Yunanistan'a götürülmeyecek.

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D grubunda oldukça önemli bir maça çıkacak. Sarı lacivertliler gruptaki 5. maçında Olympiakos takımına konuk olacak. Mücadele öncesinde Kanarya'da flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray derbisinde golünü atan ve yıldızlaşan Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle zorlu deplasmana götürülmeyecek.

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