19 Kasım 2021, Cuma

SÜPER LİG

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci'de olacak

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken; sarı-lacivertliler ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım da hem mücadeleyi kazanıp yukarı sıralara yükselmek hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın nasıl bir sistem ve ilk 11'le çıkacağı merak edilirken, gözler ise yıldız isimler Sofiane Feghouli ve İrfan Can Kahveci'de olacak. İşte detaylar... | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri (GS FB haberi)

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dev derbiye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Takvim'in haberine göre; Florya cephesinde teknik direktör Fatih Terim imha planını belirlemiş durumda. Tecrübeli hoca kritik maçta Olimpiu Morutan'ı kulübede oturtmayı düşünüyor.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Terim takım içi organizasyon görevini, son haftalarda çok önemli bir form grafiği yakalayan Sofiane Feghouli'ye vermeyi planlıyor.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

HAFİF AĞRILARI VAR AMA...
Cezayirli yıldız Fenerbahçe karşısında çok önemli bir sorumluluk alacak ve Sarı- Kırmızılılar'ın oyun lideri olacak.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Samandıra cephesinde ise Vitor Pereira'nın en çok üzerinde durduğu isim İrfan Can Kahveci.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Yaşadığı ağır sakatlıktan çok iyi dönen ve üst üste başarılı maçlar çıkaran milli futbolcu hafif ağrılarına rağmen derbide sahadaki yerini alabilecek.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

UZAKTAN SÜREKLİ DENEYECEK
Galatasaray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunmaya dönmeyi düşünen Portekizli hoca, İrfan Can'a Berisha'nın arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Yıldız futbolcu orta alan ve hücum arasındaki köprü vazifesini görecek. Ayrıca duran toplar ve uzaktan şutlarla Galatasaray kalesini sürekli tehdit edecek.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Pereira, Mesut Özil'e ise ikinci yarıda skorun gidişatına göre forma vermeyi planlıyor.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen İrfan Can Kahveci son haftalarda takımın en önemli silahlarından biri oldu.

SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci’de olacak

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Sofiane Feghouli son haftalarda gerçek kimliğini yeniden kazanmaya başladı. Milli takımdan çok formda dönen Cezayirli yıldız, Fatih Terim'in derbideki en önemli silahlarından birisi olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu! G.Saray - F.Bahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Kayserispor ile Sivasspor yenişemedi! Kayserispor ile Sivasspor yenişemedi!
Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım... Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör