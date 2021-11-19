SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci'de olacak
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken; sarı-lacivertliler ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım da hem mücadeleyi kazanıp yukarı sıralara yükselmek hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın nasıl bir sistem ve ilk 11'le çıkacağı merak edilirken, gözler ise yıldız isimler Sofiane Feghouli ve İrfan Can Kahveci'de olacak. İşte detaylar... | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri (GS FB haberi)
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dev derbiye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; Florya cephesinde teknik direktör Fatih Terim imha planını belirlemiş durumda. Tecrübeli hoca kritik maçta Olimpiu Morutan'ı kulübede oturtmayı düşünüyor.
Terim takım içi organizasyon görevini, son haftalarda çok önemli bir form grafiği yakalayan Sofiane Feghouli'ye vermeyi planlıyor.
HAFİF AĞRILARI VAR AMA...
Cezayirli yıldız Fenerbahçe karşısında çok önemli bir sorumluluk alacak ve Sarı- Kırmızılılar'ın oyun lideri olacak.
Samandıra cephesinde ise Vitor Pereira'nın en çok üzerinde durduğu isim İrfan Can Kahveci.
Yaşadığı ağır sakatlıktan çok iyi dönen ve üst üste başarılı maçlar çıkaran milli futbolcu hafif ağrılarına rağmen derbide sahadaki yerini alabilecek.
UZAKTAN SÜREKLİ DENEYECEK
Galatasaray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunmaya dönmeyi düşünen Portekizli hoca, İrfan Can'a Berisha'nın arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek.
Yıldız futbolcu orta alan ve hücum arasındaki köprü vazifesini görecek. Ayrıca duran toplar ve uzaktan şutlarla Galatasaray kalesini sürekli tehdit edecek.
Pereira, Mesut Özil'e ise ikinci yarıda skorun gidişatına göre forma vermeyi planlıyor.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilen İrfan Can Kahveci son haftalarda takımın en önemli silahlarından biri oldu.
Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Sofiane Feghouli son haftalarda gerçek kimliğini yeniden kazanmaya başladı. Milli takımdan çok formda dönen Cezayirli yıldız, Fatih Terim'in derbideki en önemli silahlarından birisi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...