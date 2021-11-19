SPOR HABERLERİ: Derbinin çilingirleri! Gözler Feghouli ve İrfan Can Kahveci'de olacak

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken; sarı-lacivertliler ise 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım da hem mücadeleyi kazanıp yukarı sıralara yükselmek hem de taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın nasıl bir sistem ve ilk 11'le çıkacağı merak edilirken, gözler ise yıldız isimler Sofiane Feghouli ve İrfan Can Kahveci'de olacak. İşte detaylar... | Galatasaray Fenerbahçe derbi haberleri (GS FB haberi)

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe dev derbiye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; Florya cephesinde teknik direktör Fatih Terim imha planını belirlemiş durumda. Tecrübeli hoca kritik maçta Olimpiu Morutan'ı kulübede oturtmayı düşünüyor.

Terim takım içi organizasyon görevini, son haftalarda çok önemli bir form grafiği yakalayan Sofiane Feghouli'ye vermeyi planlıyor.

HAFİF AĞRILARI VAR AMA...

Cezayirli yıldız Fenerbahçe karşısında çok önemli bir sorumluluk alacak ve Sarı- Kırmızılılar'ın oyun lideri olacak.

Samandıra cephesinde ise Vitor Pereira'nın en çok üzerinde durduğu isim İrfan Can Kahveci.

Yaşadığı ağır sakatlıktan çok iyi dönen ve üst üste başarılı maçlar çıkaran milli futbolcu hafif ağrılarına rağmen derbide sahadaki yerini alabilecek.

UZAKTAN SÜREKLİ DENEYECEK

Galatasaray derbisinde bu sezon ilk kez 4'lü savunmaya dönmeyi düşünen Portekizli hoca, İrfan Can'a Berisha'nın arkasında 10 numara pozisyonunda görev verecek.

Yıldız futbolcu orta alan ve hücum arasındaki köprü vazifesini görecek. Ayrıca duran toplar ve uzaktan şutlarla Galatasaray kalesini sürekli tehdit edecek.

Pereira, Mesut Özil'e ise ikinci yarıda skorun gidişatına göre forma vermeyi planlıyor.