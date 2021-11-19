Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!
Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilginç istatistik dikkat çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.
İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.
Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.
25 YABANCI OYUNCU GOL ATTI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.
EN GOLCÜLER ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK İNAN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.
Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.
Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.
İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.
ERİDE KALAN 10 SEZONDAKİ DERBİLER
Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller
07.12.2011Türk TelekomSüper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo
17.03.2012FenerbahçeSüper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
22.04.2012Türk TelekomSüper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan
12.05.2012FenerbahçeSüper Lig 0 - 0
12.08.2012ErzurumTFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan
16.12.2012Türk TelekomSüper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan
12.05.2013FenerbahçeSüper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz
11.08.2013KayseriTFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba
10.11.2013FenerbahçeSüper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni
06.04.2014Türk TelekomSüper Lig 0 - 1 Sneijder
25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa 0 - 0
18.10.2014Türk TelekomSüper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)
08.03.2015FenerbahçeSüper Lig 1 - 0 Kuyt
25.10.2015FenerbahçeSüper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın
13.04.2016Türk TelekomSüper Lig 0 - 0
26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası 0 - 1 Podolski
20.11.2016ÜlkerSüper Lig 2 - 0 Van Persie (2)
23.04.2017Türk TelekomSüper Lig 1 - 0 Josef de Souza
22.10.2017Türk TelekomSüper Lig 0 - 0
17.03.2018ÜlkerSüper Lig 0 - 0
02.11.2018Türk TelekomSüper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes
14.04.2019ÜlkerSüper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig 0 - 0
23.02.2020ÜlkerSüper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig 0 - 0
06.02.2021ÜlkerSüper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed
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