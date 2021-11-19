19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!

Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ilginç istatistik dikkat çekti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü derbide karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!

25 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!

EN GOLCÜLER ALEX, SNEIJDER VE SELÇUK İNAN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilginç detay!

ERİDE KALAN 10 SEZONDAKİ DERBİLER

Tarih Stat Organizasyon Skor (FB-GS) Goller

07.12.2011Türk TelekomSüper Lig 1 - 3 Alex / Eboue, Elmander, Melo

17.03.2012FenerbahçeSüper Lig 2 - 2 Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta

22.04.2012Türk TelekomSüper Lig 2 - 1 Ziegler, Stoch / Selçuk İnan

12.05.2012FenerbahçeSüper Lig 0 - 0

12.08.2012ErzurumTFF Süper Kupa 2 - 3 Alex, Kuyt / Umut Bulut (2), Selçuk İnan

16.12.2012Türk TelekomSüper Lig 1 - 2 Hasan Ali Kaldırım / Bekir İrtegün (kendi kalesine), Selçuk İnan

12.05.2013FenerbahçeSüper Lig 2 - 1 Webo (2) / Burak Yılmaz

11.08.2013KayseriTFF Süper Kupa 0 - 1 Drogba

10.11.2013FenerbahçeSüper Lig 2 - 0 Emre Belözoğlu, Baroni

06.04.2014Türk TelekomSüper Lig 0 - 1 Sneijder

25.08.2014Manisa 19 MayısTFF Süper Kupa 0 - 0

18.10.2014Türk TelekomSüper Lig 1 - 2 Alper Potuk / Sneijder (2)

08.03.2015FenerbahçeSüper Lig 1 - 0 Kuyt

25.10.2015FenerbahçeSüper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın

13.04.2016Türk TelekomSüper Lig 0 - 0

26.05.2016AntalyaTürkiye Kupası 0 - 1 Podolski

20.11.2016ÜlkerSüper Lig 2 - 0 Van Persie (2)

23.04.2017Türk TelekomSüper Lig 1 - 0 Josef de Souza

22.10.2017Türk TelekomSüper Lig 0 - 0

17.03.2018ÜlkerSüper Lig 0 - 0

02.11.2018Türk TelekomSüper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes

14.04.2019ÜlkerSüper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru

28.09.2019Türk TelekomSüper Lig 0 - 0

23.02.2020ÜlkerSüper Lig 1 - 3 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru

27.09.2020Türk TelekomSüper Lig 0 - 0

06.02.2021ÜlkerSüper Lig 0 - 1 Mustafa Muhammed

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Derbinin çilingirleri! Gözler onların üstünde olacak Derbinin çilingirleri! Gözler onların üstünde olacak
Terim’in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev... Terim'in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev...
Teklifler artıyor! Terim’den transfer vetosu... Teklifler artıyor! Terim'den transfer vetosu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör