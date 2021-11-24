24 Kasım 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'ya Olympiakos maçı öncesi Mesut Özil şoku!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 5. hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı lacivertlilere takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'den kötü haber geldi. 33 yaşındaki oyuncunun sakatlığı sebebiyle Yunanistan'a götürülmesi beklenmiyor.
24.11.2021
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