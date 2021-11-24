24 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu!

Valencia’nın dönüş tarihi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Fenerbahçe'de, sezona çok iyi başlayan ancak yaşadığı sakatlıklar sonrası kadroya giremeyen Enner Valancia'nın geri dönüş tarihi netleşmeye başladı. Sarı lacivertlilerde, yıldz futbolcunun, 14. haftadaki Çaykur Rizespor maçına yetişebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Konyaspor ile oynanan 11. hafta maçında sakatlanan Enner Valencia'nın dönüş tarihi netleşiyor.

Fotomaç'ın haberine göre, tedavisine devam edilen 32 yaşındaki futbolcunun Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile ligdeki Göztepe maçında forma giyemeyeceği belirtilirken, 14. haftadaki Çaykur Rizespor sınavına yetişebileceği belirtiliyor.

Ekvadorlu golcünün 9 Aralık'ta Frankfurt ile oynanacak Avrupa Ligi maçında hazır olması bekleniyor.

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