FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de yönetim Kim Min Jae’nin bonservisini belirledi!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı Galatasaray maçında mükemmel bir performans ortaya koyan ve yaptığı kritik dokunuşla derbi galibiyetinde büyük rol oynayan Kim Min Jae'ye Avrupa'nın dev kulüpleri talip oldu. Yönetim, Juve, Bordeaux ve Tottenham'ın istediği yıldız savunmacının bonservis bedelini de belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Galatasaray maçında mükemmel oynayan ve yaptığı kritik dokunuşla derbi galibiyetinde büyük rol oynayan Kim Min Jae'yi Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.
Daha önce 9 milyon Euro'ya serbest kalacağı konuşulan Güney Koreli yıldızın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı açıklanmıştı. Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı 20 milyon Euro'ya satmayı düşündüğü öğrenildi. Kim'e gelen teklifleri menajerinin Fenerbahçe'ye ilettiği Sarı-Lacivertli yönetimin de gerekirse devre arasında Kim'i isteyen takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.
Juventus'un 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı, Tottenham'ın ise daha yüksek bir rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Opta'nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu. Kim ayrıca yüzde 79 pas isabeti, 23 isabetli pas, 4 pas arası, 3 engelleme gibi rakamlarla oynadı
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