FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de yönetim Kim Min Jae’nin bonservisini belirledi!

Juventus'un 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı, Tottenham'ın ise daha yüksek bir rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Opta'nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu. Kim ayrıca yüzde 79 pas isabeti, 23 isabetli pas, 4 pas arası, 3 engelleme gibi rakamlarla oynadı

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