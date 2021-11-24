Galatasaray Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor! "Zafer Pereira'nın değil Mesut'un eseri"

SEYİRCİ PEREIRA İDİ!

Bundan sonra Pereira bu oyunla mı devam edecek yoksa bildiğini mi okuyacak? Derbi galibiyeti Pereira'nın değil Mesut Özil'in eseridir. Alman yıldız, sistemi de değiştirdi, kendini de ilk 11'e yazdırdı. Bundan sonra F.Bahçe, Pereira'nın değil Mesut Özil'in takımı olur. Portekizli hoca sadece çalıştırıcı olarak görev yapar.

Fatih Doğan: F.Bahçe için G.Saray'ı yenmek tam bir antibiyotik. Dertlerini unutturur ama sorunların tamamını çözmez. Pereira, derbi galibiyetiyle kaldı ancak kendi kalesine goller de yedi. Son kararlarında Sayın Ali Koç'un müdahaleleri olmadığını kimse söyleyemez. Dörtlü savunmaya dönmek, Novak'ı solda oynatmak, İrfan Can ve Mesut Özil'i 11'de başlatmak gibi. Soyunma odasındaki sevinç ve kenetlenme, geçmişi unutmaya yeter mi, bunu zamanla yaşayarak göreceğiz. Mesut zaten bir dünya yıldızı, derbide bunun hakkını verdi ama onun bu durumunu görmeyen seyirci değil Pereira idi.