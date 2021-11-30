FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertliler ile de adı anılan Cedrid Bakambu takımından ayrıldı!
Fenerbahçe ile de adı anılan Cedrid Bakambu, kulübü Beijing Guoan'dan ayrıldı. 30 yaşındaki forvet, ayrılığı resmi sosyal medya hesabından da duyurdu. Kongolu golcü ile İspanyol devi Barcelona'da yakından ilgileniyor. İşte detaylar...
Devre arasında kadrosuna bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe ile Cedric Bakambu'nun adı bir süredir anılıyordu. Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen golcü futbolcu, 2018 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Beijing Guoan'dan ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
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Forever grateful to the city. The run was amazing. We scored all of these goals together. We won that Cup together. Together we made it.— Cédric Bakambu (@Bakambu17) November 30, 2021
To the fans, to the staff, to my teammates, to my new friends, to the city. Thank you.
I will miss all of you.
Truly yours.
Cédric. pic.twitter.com/at0e7pABSQ
İSPANYOLLAR BARCELONA'YA YAZIYOR
İspanyol basını takımından ayrılan Cedric Bakambu'nun Barcelona'ya transfer olacağını iddia etti. Yapılan haberde, Katalan devinin devre arasında Bakambu'yu bedelsiz olarak kadroya katacağını ifade etti.
F.BAHÇE DE İLGİLENİYORDU
Sezon başında bir santrfor transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Cedric Bakambu da vardı. Ancak Kanarya transferde mutlu sona ulaşamamıştı.
Ayrıca Cedric Bakambu, ligimizin bir diğer devi Galatasaray ile de anılıyor.
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