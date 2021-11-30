03 Aralık 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertliler ile de adı anılan Cedrid Bakambu takımından ayrıldı!

F.Bahçe’nin de gündemindeydi! Bakambu ayrılığı açıkladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 Giriş Tarihi: 30.11.2021

Fenerbahçe ile de adı anılan Cedrid Bakambu, kulübü Beijing Guoan'dan ayrıldı. 30 yaşındaki forvet, ayrılığı resmi sosyal medya hesabından da duyurdu. Kongolu golcü ile İspanyol devi Barcelona'da yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Devre arasında kadrosuna bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe ile Cedric Bakambu'nun adı bir süredir anılıyordu. Bir dönem ülkemizde Bursaspor forması da giyen golcü futbolcu, 2018 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Beijing Guoan'dan ayrıldı. 30 yaşındaki futbolcu ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.

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İSPANYOLLAR BARCELONA'YA YAZIYOR

İspanyol basını takımından ayrılan Cedric Bakambu'nun Barcelona'ya transfer olacağını iddia etti. Yapılan haberde, Katalan devinin devre arasında Bakambu'yu bedelsiz olarak kadroya katacağını ifade etti.

F.BAHÇE DE İLGİLENİYORDU

Sezon başında bir santrfor transfer etmek isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Cedric Bakambu da vardı. Ancak Kanarya transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

Ayrıca Cedric Bakambu, ligimizin bir diğer devi Galatasaray ile de anılıyor.

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