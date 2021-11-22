FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Galatasaray derbisinde Kim Min-Jae ve Berke Özer yıldızlaştı!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelede sarı lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Miguel Crespo kaydetti. Kanarya'da aynı zamanda savunmadaki başarısıyla kaleci Berke Özer ve stoper Kim Min-Jae ön plana çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin derbi galibiyetinde başrol oynayan isimlerin başında kaleci Berke Özer ile stoper Kim Min Jae geldi. Altay Bayındır'ın yokluğunda maç öncesi şüphe ile yaklaşılan 21 yaşındaki file bekçisi kalesine gelen 4 isabetli şutun 3'ünü kurtardı. Berke Özer; Cicaldau, Diagne ve Kerem'in yüzde 99'luk pozisyonlarında devleşerek kalesini kapattı. Fotomaç'ın haberine göre; Berke, maç sonu gözyaşlarını tutamadı. 21 yaşındaki kaleci, ikinci yarı sakatlık yaşarken, kullanılan aut atışlarında topun başına Kim Min-Jae geldi. Sezon başından bu yana savunmanın bel kemiği olan Kim Min-Jae de savaştı. 25 yaşındaki Güney Koreli, girdiği ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Tisserand'ın 82'de atılmasına rağmen savunmada emniyet supabı olan Kim, yıldızlaştı.
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