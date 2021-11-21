21 Kasım 2021, Pazar
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Galatasaray maçı sonrası takım otobüsünde eğlenceli diyalog! Mesut Özil: Golde yere düşüyordum
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertli futbolcular takım otobüsünde maçı değerlendirirken oldukça eğlenceli diyaloglar ortaya çıktı. Takımın yıldızlarından Mesut Özil, attığı golde yere düşmek üzere olduğunu ifade etti. İşte o eğlenceli anlar...
21.11.2021
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