Usta yazar Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Nef Stadı'nda 2-1 yendi. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mesut Özil ve Miguel Crespo kaydetti. Maç sonrası Sabah Gazetesi spor yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında dev derbiyi değerlendirdi. İşte o yazı... | GS - FB derbisi haberleri
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Sabah spor yazarı Ömer Üründül, köşe yazısında maçı değerlendirdi. İşte o yazı...
"Göreve geldiğinden beri 'Üçlü defanstan vazgeçmem' diyen Vitor Pereira, dün gece ilk defa dörtlüye döndü. Hem de Galatasaray deplasmanında... Pereira'nın oyun planı 'top bende kalsın, rakibe tempo ve hücumda devamlılık şansı vermeyeyim' şeklindeydi. Bu plan 60 dakika tuttu. Yalnız ofansif açıdan şöyle bir sıkıntı vardı: İleride driplingle adam eksiltecek bir tane dahi forvet tipi yoktu. Fenerbahçe skor dezavantajına düştü ancak futbol çok ilginç, beklenmeyen hataların oyunu.
Cazibesi de burada yatıyor. Skor avantajına sahip Galatasaray, kazandığı bir duran topun dönüşünde günümüz futbolunun ilkesine ters düşen bir pozisyonda, 50 metre genişlikte Mesut'a yakalandı ve skora denge geldi. Fatih Terim'in Taylan hamlesinden sonra G.Saray oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Son yarım saatte yoğun bir baskı ve pozisyonlar geldi. Pereira ise kulübede seyrediyordu. Oyuncu değişikliklerine ihtiyaç vardı ama yapmadı. Galatasaray rekor sayıda gol kaçırdı. Diagne'nin filelere giden topu da VAR uyarısı ile iptal edildi. Bu büyük gol sevincinin iptal edilmesinin yarattığı travma, Fenerbahçe'nin son dakikalarda Crespo'nun attığı mükemmel golle ilginç bir sonuca döndü.
Fenerbahçe dün çok önemli bir deplasman derbisinden üç puan kazandı. Ama bu galibiyetin bence iki mimarı vardı: Biri genç kaleci Berke, biri de baştan sona müthiş oynayan iki tane de net golü kesen Kim idi... Hakem Meler, VAR uyarısı ile Diagne'nin iptal ettıği golünden önceki pozisyona çok yakındaydı ve faulü kendisinin görmesi lazımdı. Bu büyük hata tansiyonu da iyice yükseltti.
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