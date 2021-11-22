SON DAKİKA SPOR HABERİ: Spor yazarları Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - SAKİNLİK KAZANDI

Türkiye'nin en büyük derbisi diyorlar ama oynanan futbol küçük. Tribünlerde merdivenler dolu, tribünlerden sahaya her şey yağıyor. Sahada bir hakem var, VAR'da bir hakem var. Şimdi bu maç o kadar çok konuşmaya gebe ki iki taraf da birbirini suçlayacak. Burada itmeyi veriyorsan orada da vereceksin ya da ikisine de vermeyeceksin.