Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Berke Özer konuştu! "Benim için bir mucize"

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi Berke Özer, derbi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. Çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten Berke, "21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken kaleyi ben de koruyordum aslında. Bu sahada olabilmek benim için bir mucize gibi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakka Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi Berke Özer, derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok ihtiyaçları olan bir galibiyet aldıklarını belirten 21 yaşındaki eldiven, "21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken kaleyi ben de koruyordum aslında. Bu sahada olabilmek benim için bir mucize gibi." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

Berke Özer: "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Günde 2 serum aldım, son 24 saatin yaklaşık 19-20 saati uyuyarak geçti. Böyle bir maça her şartta çıkardım."

"21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken kaleyi ben de koruyordum aslında. Bu sahada olabilmek benim için bir mucize gibi."

Buraya zaten galibiyet için geldik ve aldık da. Çok şükür kendi adıma bu hayalimi gerçekleştirdim. Rüyada gibiyim."

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