17 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Lazio...

Muriqi F.Bahçe’ye geri mi dönüyor? Lazio...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir golcü takviyesi yapmak isterken, rotanın Vedat Muriqi'ye çevrildiği öne sürülmüştü. Bununla beraber Lazio'nun, yıldız futbolcu için kararı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yaz transfer döneminden bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Vedat Muriqi ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, ikinci sezonuna girdiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız, İtalyan ekibinin kadrosuna golcü takviye yapması halinde sarı-lacivertlilere dönebilecek.

Immobile ile birlikte Lazio'da iki golcüden biri olan Muriqi'nin geleceği ocak ayında belli olacak. İtalyan ekibinin hocası Sarri'nin istediği ismin kadroya katılması halinde Muriqi'nin kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verileceği öğrenildi. Bu sezon Lazio formasıyla 9 resmi maçta 203 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist yaptı.
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